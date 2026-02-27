Суд поддержал решение Управления о непризнании ГУП МО «Мособлводоканал» нарушившим Закон о контрактной системе

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Строй групп» на действия ГУП МО «Мособлводоканал» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении открытого конкурса на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству на объекте «Строительство тепловых сетей и сетей ГВС от котельной «Очистные сооружения» Павлово-Посадского г.о.