Суд поддержал решение Управления о непризнании ГУП МО «Мособлводоканал» нарушившим Закон о контрактной системе
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Строй групп» на действия ГУП МО «Мособлводоканал» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении открытого конкурса на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству на объекте «Строительство тепловых сетей и сетей ГВС от котельной «Очистные сооружения» Павлово-Посадского г.о.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Строй групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (А40-297074/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».