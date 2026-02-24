Суд поддержал решение Управления о непризнании ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения МО»
Ранее в Управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения МО» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении аукциона на поставку медицинского оборудования.
ООО «Урогин+» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Урогин+» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (А40-340576/25).
