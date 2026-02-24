Суд поддержал решение Управления о нарушении ПАО «Совкомбанк» Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение гражданина о получении им звонка рекламного характера на абонентский номер без его предварительного согласия.

Управлением в отношении Общества было возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе.

Общество не согласилось с вынесенными решением и предписанием и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Совкомбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-240357/25).

Интересно

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте