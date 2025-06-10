Суд поддержал решение Управления о нарушении ПАО «Россети Московский регион» Закона о защите конкуренции

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило заявление индивидуального предпринимателя с жалобой на действия ПАО «Россети Московский регион» в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, выразившегося в ущемлении интересов индивидуального предпринимателя путем незаконного составления Акта о неучтенном потреблении электрической энергии.