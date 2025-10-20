Суд поддержал решение Управления о нарушении ООО «ЦРМ.ЛИДС» Закона о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение гражданина о получении им СМС-сообщений рекламного характера без предварительного согласия.
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ЦРМ.ЛИДС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-120108/25).
