Суд поддержал решение Управления о нарушении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение гражданина о получении им письма рекламного характера на электронную почту без предварительного согласия.
Управлением было возбуждено дело в отношении Общества по признакам нарушения Закона о рекламе.
По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Закона о рекламе.
Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-290746/25).
