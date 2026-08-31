Суд поддержал решение Управления о нарушении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Закона о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение гражданина о получении
им письма рекламного характера на электронную почту без предварительного согласия.
Управлением было возбуждено дело в отношении Общества
по признакам нарушения Закона о рекламе.
По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Закона о рекламе.
Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-290746/25).
Интересно
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».