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    Суд поддержал решение Управления о нарушении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Закона о рекламе﻿

    Ранее в Управление поступило обращение гражданина о получении
    им письма рекламного характера на электронную почту без предварительного согласия.

    Управлением было возбуждено дело в отношении Общества
    по признакам нарушения Закона о рекламе.

    По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Закона о рекламе.

    Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.

    Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-290746/25).

    Интересно

    Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».