Суд поддержал решение Управления о нарушении индивидуальным предпринимателем и ООО «Крекер» Закона о защите конкуренции﻿

Ранее в Управление поступило обращение ООО «КДВ Воронеж» о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях индивидуального предпринимателя и ООО «Крекер».
В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции, выразившиеся в имитации упаковки товара «Крекер «Французский с кунжутом» линейки «Яшкино» (Товар ООО «КДВ Воронеж») при введении в гражданский оборот товара «Крекер «Французский-мини» (Товар индивидуального предпринимателя и ООО «Крекер»).
По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении индивидуальным предпринимателем и ООО «Крекер» Закона о защите конкуренции и выдано обязательное для исполнения предписание.
Индивидуальный предприниматель и ООО «Крекер» не согласились с решением и обратились в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал индивидуальному предпринимателю и ООО «Крекер» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-30609/2024).
Интересно
В соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.