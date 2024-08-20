Суд поддержал решение Управления о нарушении индивидуальным предпринимателем и ООО «Крекер» Закона о защите конкуренции﻿

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции, выразившиеся в имитации упаковки товара «Крекер «Французский с кунжутом» линейки «Яшкино» (Товар ООО «КДВ Воронеж») при введении в гражданский оборот товара «Крекер «Французский-мини» (Товар индивидуального предпринимателя и ООО «Крекер»).

Ранее в Управление поступило обращение ООО «КДВ Воронеж» о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях индивидуального предпринимателя и ООО «Крекер».

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении индивидуальным предпринимателем и ООО «Крекер» Закона о защите конкуренции и выдано обязательное для исполнения предписание.

Индивидуальный предприниматель и ООО «Крекер» не согласились с решением и обратились в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал индивидуальному предпринимателю и ООО «Крекер» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-30609/2024).