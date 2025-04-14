Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении Орехово-Зуевского станичного казачьего общества

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации г.о. Шатура о внесении сведений в отношении Орехово-Зуевского станичного казачьего общества по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по организации безопасного отдыха людей на водных объектах пляжных зон озера «Юбилейное» г. Рошаль и озера «Святое» г. Шатура.