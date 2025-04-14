Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении Орехово-Зуевского станичного казачьего общества

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации г.о. Шатура о внесении сведений в отношении Орехово-Зуевского станичного казачьего общества по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по организации безопасного отдыха людей на водных объектах пляжных зон озера «Юбилейное» г. Рошаль и озера «Святое» г. Шатура.
Администрация не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал Администрации в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-303015/24)
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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