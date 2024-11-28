Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Центр экологических услуг» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от ФБУ Реабилитационный и учебный центр СФР (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Центр экологических услуг» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по формированию природоохранной документации для проектирования и выполнения работ по объекту.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ФБУ Реабилитационный и учебный центр СФР в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-182382/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
Подмосковье вошло в число самых читающих регионов России
Хакеры украли секретный документ ВСУ по защите от дронов
Падение обломков дрона на жилые дома в Краснодарском крае попало на видео
На кладбищах США растет число могил воевавших за ВСУ американцев
Врачи медцентра имени Рошаля спасли девочку с инсультом
Экс-замглавы МЧС Гурович вышел на свободу по УДО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте