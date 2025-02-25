Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «М-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от МКУ г.о. Воскресенск МО «Управление капитального строительства» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «М-Групп» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на корректировку проектно-сметной документации и проведения работ по капитальному ремонту здания.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал МКУ г.о. Воскресенск МО «Управление капитального строительства» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40- 07111/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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