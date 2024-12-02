Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «М-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от МКУ г.о. Воскресенск МО «Управление капитального строительства» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «М-Групп» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на корректировку проектно-сметной документации и проведения работ по капитальному ремонту здания.