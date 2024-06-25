Суд поддерживает решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «ЭнергоСистемы» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «ЭнергоСистемы» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по замене узлов учета тепловой энергии.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-193772/2023).

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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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