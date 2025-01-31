Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Чизбург» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Чизбург» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку плиты поверочной чугунной.