Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Чизбург» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Чизбург» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку плиты поверочной чугунной.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-174274/24).
Интересно
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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