Суд поддержал решение об отказе во включении сведений Орехово-Зуевского станичного казачьего общества в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Шатура Московской области о внесении сведений в отношении Орехово-Зуевского станичного казачьего общества в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по организации безопасного отдыха людей на водных объектах пляжной зоны озера «Юбилейное» г. Рошаль и пляжной зоны озера «Святое» г. Шатура.
Администрация не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал Администрации городского округа Шатура Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-303015/24).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
