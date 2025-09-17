Суд поддержал решение об отказе во включении сведений Орехово-Зуевского станичного казачьего общества в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Шатура Московской области о внесении сведений в отношении Орехово-Зуевского станичного казачьего общества в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по организации безопасного отдыха людей на водных объектах пляжной зоны озера «Юбилейное» г. Рошаль и пляжной зоны озера «Святое» г. Шатура.