Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ВКС Проект» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Истра о внесении сведений в отношении ООО «ВКС Проект» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ.