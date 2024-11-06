Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Вяткадорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации г.о Воскресенск Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Вяткадорстрой» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Воскресенск Московской области.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Вяткадорстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-192660/24).