Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Виту Проект» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Управления архитектуры и строительства Администрации г.о. Серпухов о внесении сведений в отношении ООО «Виту Проект» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Виту Проект» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-29882/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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