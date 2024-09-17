Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Тулсо» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Комитета лесного хозяйства Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Тулсо» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку лесопожарного оборудования, бензомоторных пил в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», в целях модернизации материально-технической базы, специализированной лесопожарной техники и оборудования ГАУ МО «Центрлесхоз».
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Тулсо» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-9162/2024).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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