Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ТСК «Мегаполис» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «ТСК «Мегаполис» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту в ГБСУСО МО «Семейный центр «Сергиево-Посадский».
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ТСК «Мегаполис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-341984/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.