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    Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ТСК «Мегаполис» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

    Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства строительного комплекса Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «ТСК «Мегаполис» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Каширская больница», взрослое поликлиническое отделение № 1».

    По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

    Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

    Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ТСК «Мегаполис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-306436/25).

    Интересно

    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.