Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Центрстрой» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Сергиев Посад» о внесении сведений в отношении ООО «Центрстрой» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Центрстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-249067/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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