Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Центрстрой» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Сергиев Посад» о внесении сведений в отношении ООО «Центрстрой» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.