Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО ТД «Вторцветмет» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «НПО им. Лавочкина» о внесении сведений в отношении ООО ТД «Вторцветмет» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку пятиосевого фрезерного портального обрабатывающего центра с ЧПУ, проведение шеф-монтажа, пусконаладочных работ, изготовление тестовой детали и инструктаж.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО ТД «Вторцветмет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-812/26).

Интересно

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте