Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Строй-СТК» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Волоколамская больница» о внесении сведений в отношении ООО «Строй-СТК» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оснащению медицинских учреждений Московской области стационарными автономными модульными дизель-генераторными установками.