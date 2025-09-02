Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Старс Нет» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «Раменская служба спасения, экстренного реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций» о включении ООО «Старс Нет» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» с камер подъездного видеонаблюдения.