Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Сталкер» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» о внесении сведений в отношении ООО «Сталкер» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по ремонту медицинского оборудования для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2025 году.