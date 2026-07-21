Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Сладкая жизнь Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГКУ «Ногинский ордена Жукова спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» о внесении ООО «Сладкая жизнь Плюс» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на поставку продуктов питания (мука пшеничная).
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Сладкая жизнь Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-19074/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.