Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Робел» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» о внесении сведений в отношении ООО «Робел» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку и монтаж универсального токарного станка ЧПУ.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Робел» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-281226/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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