Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «РК-Логистикс» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «РК-Логистикс» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на оказание услуг по предоставлению установок холодного фрезерования с экипажем.