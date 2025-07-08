Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ПТБ «Форт Транс» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ МО «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «ПТБ «Форт Транс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг подразделения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства ГБУ МО «Мосавтодор».