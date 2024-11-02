Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Перспектива развития» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» о внесении сведений в отношении ООО «Перспектива развития» в РНП по факту уклонения Участника от заключения контракта на выполнение работ по устройству ограждения вокруг объекта «Водопад по стеклу» в здании.