Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Ньютонс» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» о внесении сведений в отношении ООО «Ньютонс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку микроскопа стереоскопического в комплекте.