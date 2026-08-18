Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Научный Подход» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Научный Подход» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по разработке рабочей документации на оказание услуг по формированию конкурсной документации для участия в федеральном проекте в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».