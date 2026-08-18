Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Научный Подход» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Научный Подход» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по разработке рабочей документации на оказание услуг по формированию конкурсной документации для участия в федеральном проекте в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Научный Подход» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-316349/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.