Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Московская градостроительная компания» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБСУСО МО «Пансионат «Клинский» о внесении сведений в отношении ООО «Московская градостроительная компания» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.