Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Меркурий» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации Одинцовского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Меркурий» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным