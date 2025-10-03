Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ЛЮКС» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Щелково о внесении сведений в отношении ООО «ЛЮКС» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Щелково.