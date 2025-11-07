Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Ликкор» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Детский дом отдыха «Непецино» о внесении сведений в отношении ООО «Ликкор» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на поставку ингибитора коррозии для консервации котлов.