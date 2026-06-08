Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Комета» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ Московской области «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Комета» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области и их элементов.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Комета» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-59894/26).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.