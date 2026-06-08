Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Комета» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ Московской области «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Комета» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области и их элементов.