Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «КБ - Медицинский Альянс» в реестр недобросовестных поставщик

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ Московской области «Наро-Фоминский перинатальный центр» о внесении сведений в отношении ООО «КБ - Медицинский Альянс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «КБ - Медицинский Альянс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России  (дело № А40-214752/2023).

Интересно

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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