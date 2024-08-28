Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «КБ - Медицинский Альянс» в реестр недобросовестных поставщик

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ Московской области «Наро-Фоминский перинатальный центр» о внесении сведений в отношении ООО «КБ - Медицинский Альянс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «КБ - Медицинский Альянс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-214752/2023).