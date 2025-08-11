Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ИСП «Спецстройпроект» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства» о внесении сведений в отношении ООО «ИСП «Спецстройпроект» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на проведение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения - М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа на участке км 63+283 - км 69+000 в Московской области.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ИСП «Спецстройпроект» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-89256/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
