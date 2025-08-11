Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Евростройсервис-2010» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» о внесении сведений в отношении «Евростройсервис-2010» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации «МОУ СОШ № 17».
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Евростройсервис-2010» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-247512/24).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
