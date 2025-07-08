Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Экспонента» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «Служба единого заказчика г.о. Коломна» о внесении сведений в отношении ООО «Экспонента» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения.