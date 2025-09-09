Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Эксперт-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации городского округа Долгопрудный Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Эксперт-Строй» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на строительство сетей дождевой канализации в районе жилых домов.