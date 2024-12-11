Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Драфт» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации Волоколамского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Драфт» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по разработке рабочей документации сегментов системы видеонаблюдения «Безопасный регион».