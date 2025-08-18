Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ЧОП «Зевс» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» о внесении сведений в отношении ООО «ЧОП «Зевс» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по охране объектов, имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Московской области в 2025-2026 гг.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ЧОП «Зевс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-49085/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
Седьмой этап турнира «Короли дворовых площадок» прошел в Подольске
Команда из Одинцова примет участие в соревновании «Битва роботов»
Баскетбольный турнир памяти тренера Данилы Сотникова прошел в Подольске
Трамп заявил, что хочет положить конец конфликту на Украине
Новые пешеходные дорожки начали укладывать у Комсомольского пруда в Одинцове
Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте