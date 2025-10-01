Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО ЧОО «ПАРТНЕР» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБСУ «Пансионат «Ногинский» по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание охранных услуг.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО ЧОО «ПАРТНЕР» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-76023/25).