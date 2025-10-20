Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Авир» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Истра» о внесении сведений в отношении ООО «Авир» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание прачечных услуг.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Авир» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-215126/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
