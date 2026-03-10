Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Асгард» в реестр недобросовестных поставщиков



Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Асгард» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.