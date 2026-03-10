Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Асгард» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Асгард» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Асгард» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-221670/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.