Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Арктик-Шина» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» о внесении сведений в отношении ООО «Арктик-Шина» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку автомобильных шин и колесных дисков.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Арктик-Шина» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-40450/25).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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