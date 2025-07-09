Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Арктик-Шина» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» о внесении сведений в отношении ООО «Арктик-Шина» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку автомобильных шин и колесных дисков.